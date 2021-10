மாநில செய்திகள்

சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பட்டாசுகளை விற்கவோ, வெடிக்கவோ கூடாது; தடையை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + Do not sell or explode environmentally harmful crackers; Strict action if the ban is violated

சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பட்டாசுகளை விற்கவோ, வெடிக்கவோ கூடாது; தடையை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை