மாநில செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு நதிநீர் பிரச்சினையில் உண்மை நிலையை மு.க.ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவேண்டும் + "||" + MK Stalin should openly state the true position on the Mullaperiyar river water issue

முல்லை பெரியாறு நதிநீர் பிரச்சினையில் உண்மை நிலையை மு.க.ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவேண்டும்