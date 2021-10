மாநில செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடியில் கனமழை; தண்டவாளத்தில் தண்ணீர் தேங்கியதால் 2 ரெயில்கள் நடுவழியில் நிறுத்தம் + "||" + Heavy rains in Nellai, Tenkasi and Thoothukudi; 2 trains stopped midway due to water stagnation on the tracks

நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடியில் கனமழை; தண்டவாளத்தில் தண்ணீர் தேங்கியதால் 2 ரெயில்கள் நடுவழியில் நிறுத்தம்