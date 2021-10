மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க.வில் இருந்து விலகி மீண்டும் திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைந்த ரஜீப் பானர்ஜி + "||" + TMC turncoat Rajib Banerjee rejoins party, says BJP’s only agenda was religious politics, votes

பா.ஜ.க.வில் இருந்து விலகி மீண்டும் திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைந்த ரஜீப் பானர்ஜி