மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + We Tamils protest in Chennai condemning the shooting death of Tamil Nadu fishermen

தமிழக மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்