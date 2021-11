புதுவையில் 43 பேருக்கு கொரோனா முதியவர் பலி

மாநில செய்திகள்

புதுவையில் 43 பேருக்கு கொரோனா முதியவர் பலி + "||" + The corona test was performed on 2 thousand 194 people in Puduvai. 43 of them were confirmed infected. An old man is the victim.

