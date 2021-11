மாநில செய்திகள்

ரசாயனம் கலந்த பட்டாசுகள் விற்றால் கடும் நடவடிக்கைபுதுச்சேரி கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + The Puducherry District Collector has warned that stern action will be taken if he is found selling chemical-laced crackers.

