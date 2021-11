மாநில செய்திகள்

கல்லறை தோட்டங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் அஞ்சலி + "||" + Christians sprinkled flowers and lit candles in cemeteries in the pouring rain in Pondicherry on the occasion of Souls' Day.

