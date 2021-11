மாநில செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் தடுப்பணை ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன100 வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Dams and lakes are overflowing due to continuous rains in the Bagoor area. People have been affected as rainwater has infiltrated 100 houses in Parikkalpattu.

பாகூர் பகுதியில் தடுப்பணை ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன100 வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது