மாநில செய்திகள்

பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை முறையாக மேற்கொள்ளாதது - பட்டாசு கடைகளில் விபத்து நடக்க காரணம் ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல் + "||" + Failure to take safety measures properly - The reason for the accident in the firecracker shops is the government information in the iCourt

பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை முறையாக மேற்கொள்ளாதது - பட்டாசு கடைகளில் விபத்து நடக்க காரணம் ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்