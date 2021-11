மாநில செய்திகள்

மருத்துவமனை வழிபாட்டு தலங்களில் இருந்து 100 மீட்டருக்குள் பட்டாசு வெடிக்க தடை + "||" + Fireworks are prohibited within 100 meters of hospitals and places of worship.

