மாநில செய்திகள்

வரலாற்று திரிபை சரிசெய்யும் நோக்கிலேயே தமிழ்நாடு நாள் அறிவிப்பு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அமைச்சர் விளக்கம் + "||" + Minister's explanation to O. Panneerselvam for announcing the Tamil Nadu Day with a view to correcting the historical distortion

வரலாற்று திரிபை சரிசெய்யும் நோக்கிலேயே தமிழ்நாடு நாள் அறிவிப்பு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அமைச்சர் விளக்கம்