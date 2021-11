மாநில செய்திகள்

புதுவையில் பா ம க வினர் சாலை மறியல் தி மு க கொடியை அகற்றியதால் பரபரப்பு + "||" + In Puthuvai, Pmks staged a roadblock condemning the cancellation of the internal quota for the Vanniyar. DMK who was in the car at that time. The removal of the flag caused a stir.

