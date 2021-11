ரவுடி பாம் ரவி கொலைக்கு சிறையில் சதி திட்டம்புதுச்சேரி சிறையில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை

மாநில செய்திகள்

ரவுடி பாம் ரவி கொலைக்கு சிறையில் சதி திட்டம்புதுச்சேரி சிறையில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை + "||" + The police investigation has revealed the shocking information that Rowdy Pam had plotted to assassinate Ravi while he was in jail. Police conducted a raid at the Puducherry jail.

ரவுடி பாம் ரவி கொலைக்கு சிறையில் சதி திட்டம்புதுச்சேரி சிறையில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை