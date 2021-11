மாநில செய்திகள்

எம் எல் ஏ க்களுக்கு தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கீடுமுதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி தகவல் + "||" + First Minister Rangasamy said that block development funds have been allotted to MLAs in Pondicherry.

