மாநில செய்திகள்

பழனியில் நவ.9-ம் தேதி சூரசம்ஹாரம் விழாவில் பங்கேற்க பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை - கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Devotees are not allowed to participate in the Surasamaharam festival on November 9 in Palani - Collector notice

பழனியில் நவ.9-ம் தேதி சூரசம்ஹாரம் விழாவில் பங்கேற்க பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை - கலெக்டர் அறிவிப்பு