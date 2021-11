மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் ரூ.246 கோடி முறைகேடு மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் பேட்டி + "||" + Interview with Union Minister L Murugan on Rs 246 crore scam in 100 day work program in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் ரூ.246 கோடி முறைகேடு மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் பேட்டி