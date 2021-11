மாநில செய்திகள்

பழங்குடியின மாணவி ‘நீட்’ தேர்வில் வெற்றி டாக்டராகி ஏழைகளுக்கு சேவையாற்ற விரும்புவதாக பேட்டி + "||" + Indigenous student ‘Need’ interview that he wants to become a successful doctor in the exam and serve the poor

பழங்குடியின மாணவி ‘நீட்’ தேர்வில் வெற்றி டாக்டராகி ஏழைகளுக்கு சேவையாற்ற விரும்புவதாக பேட்டி