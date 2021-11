மாநில செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் பணிகளில் அ.தி.மு.க.வினர் முனைப்போடு செயல்பட வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam, Edappadi Palanisamy instruct AIADMK to be proactive in voter list work

வாக்காளர் பட்டியல் பணிகளில் அ.தி.மு.க.வினர் முனைப்போடு செயல்பட வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தல்