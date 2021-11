மாநில செய்திகள்

தனியார் வங்கிகளில் பெறப்பட்ட நகைக் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்:எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + gold loan waiver- TN Government should waiver loan from private bank also

தனியார் வங்கிகளில் பெறப்பட்ட நகைக் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்:எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்