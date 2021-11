மாநில செய்திகள்

12-ம் வகுப்புக்கு முதல் பருவத்தேர்வு 16-ந்தேதி தொடக்கம் சி.பி.எஸ்.இ. அறிவிப்பு + "||" + The first term examination for class 12 will start on the 16th. Notice

