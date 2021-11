மாநில செய்திகள்

‘விடுதலை போரில் தமிழகம்’ கண்காட்சி மேலும் ஒருவாரம் நீட்டிப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + ‘Tamil Nadu in the War of Liberation’ exhibition extended for another week - Government of Tamil Nadu announces

‘விடுதலை போரில் தமிழகம்’ கண்காட்சி மேலும் ஒருவாரம் நீட்டிப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு