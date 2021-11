மாநில செய்திகள்

தீபாவளி மதுவிருந்தில் அடுத்தடுத்து 3 பேர் பலி போதைக்காக ‘தின்னர்’ கலந்து குடித்ததால் பரிதாபம் + "||" + It is a pity that 3 people died in a row at the Deepavali wine party after drinking ‘Dinner’ for intoxication

