மாநில செய்திகள்

65 லட்சம் பேர் 2-ம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தவில்லை: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + 65 lakh people have not been vaccinated for the second dose: Minister Ma Subramaniam

65 லட்சம் பேர் 2-ம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தவில்லை: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்