மாநில செய்திகள்

அரசு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து “மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண பணிகளை உடனே நிறைவேற்றுங்கள்” - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Together with government officials, "immediately carry out relief work for the people" - MK Stalin's request

அரசு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து “மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண பணிகளை உடனே நிறைவேற்றுங்கள்” - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்