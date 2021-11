மாநில செய்திகள்

கனமழை எச்சரிக்கை மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கவேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை வேண்டுகோள் + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan has appealed to the people of Tamil Nadu and Puthuvai to be safe following the heavy rain warning.

