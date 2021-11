மாநில செய்திகள்

கனமழையால் பாதிப்பு: மக்களின் கண்ணீரை துடைக்கும் பணிகளில் அ.தி.மு.க.வினர் ஈடுபடவேண்டும் + "||" + Affected by heavy rains: ADMK should be involved in wiping people's tears

கனமழையால் பாதிப்பு: மக்களின் கண்ணீரை துடைக்கும் பணிகளில் அ.தி.மு.க.வினர் ஈடுபடவேண்டும்