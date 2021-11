மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கால் தரைப்பாலங்கள் மூழ்கின + "||" + 4 lakes submerged due to rains in Bagoor area. Traffic has been affected as ground bridges have been submerged due to floods in the South Indian river.

