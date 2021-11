மாநில செய்திகள்

மகள் இறந்து விட்டதாக கருதி பெண் தற்கொலைதனக்கு தானே கத்தியால் கழுத்தை அறுத்தார் + "||" + The woman committed suicide by stabbing herself, thinking her daughter had died from strangulation.

