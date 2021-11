மாநில செய்திகள்

காரைக்காலில் ஒரே நாளில் 17 செ மீ மழை பதிவுகடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் கரை திரும்பினர் + "||" + 17 cm in a single day in Karaikal. Rain was reported. The fishermen who went to sea returned to shore

