மாநில செய்திகள்

17 வயது சிறுமியை விபசாரத்தில் தள்ளிய விவகாரம்:அழகு நிலைய பெண் உரிமையாளரை காவலில் எடுத்து விசாரணை + "||" + Police have arrested the owner of a beauty parlor in connection with the prostitution of a 17-year-old girl.

17 வயது சிறுமியை விபசாரத்தில் தள்ளிய விவகாரம்:அழகு நிலைய பெண் உரிமையாளரை காவலில் எடுத்து விசாரணை