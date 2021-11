மாநில செய்திகள்

கனமழை எச்சரிக்கை: வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவி செய்ய தயாராக இருங்கள் + "||" + Heavy rain warning: Be prepared to help people affected by the floods

