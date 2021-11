மாநில செய்திகள்

மழைநீர் வீணாக கடலில் கலப்பதை தடுக்க 100 தடுப்பணைகள் அமைச்சர் துரைமுருகன் தகவல் + "||" + 100 dams to prevent rainwater from mixing with the sea in vain Minister Duraimurugan informed

மழைநீர் வீணாக கடலில் கலப்பதை தடுக்க 100 தடுப்பணைகள் அமைச்சர் துரைமுருகன் தகவல்