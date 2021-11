மாநில செய்திகள்

சென்னையில் வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளுக்கு படகில் சென்று குறைகளை கேட்ட அண்ணாமலை + "||" + Annamalai went to flood affected areas in Chennai by boat and heard complaints

சென்னையில் வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளுக்கு படகில் சென்று குறைகளை கேட்ட அண்ணாமலை