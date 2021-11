மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 3-வது நாளாக தொடரும் சோகம்: வீடுகளில் புகுந்த மழைநீரில் தத்தளிக்கும் மக்கள் + "||" + Tragedy continues for the 3rd day in Chennai: People staggering in the rainwater entering the houses

சென்னையில் 3-வது நாளாக தொடரும் சோகம்: வீடுகளில் புகுந்த மழைநீரில் தத்தளிக்கும் மக்கள்