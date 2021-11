மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள், கியாஸ், பெட்ரோல் கிடையாது + "||" + Those who are not vaccinated do not have ration items

கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள், கியாஸ், பெட்ரோல் கிடையாது