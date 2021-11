மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கனமழை - பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு + "||" + Heavy rain in Tamil Nadu Holiday notice for schools and colleges

தமிழகத்தில் கனமழை - பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு