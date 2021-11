மாநில செய்திகள்

தேவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் - வாடிகனில் அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் 15-ந்தேதி வழங்கப்படுகிறது + "||" + Canonization of the Blessed Sacrament - May 15 next year at the Vatican

