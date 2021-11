மாநில செய்திகள்

வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சென்னை ; மூடப்பட்டுள்ள சுரங்கபாதைகள்; தடை செய்யபட்ட சாலைகள் விவரம் + "||" + Chennai floating in the flood; Closed tunnels; Details of Prohibited Roads

வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சென்னை ; மூடப்பட்டுள்ள சுரங்கபாதைகள்; தடை செய்யபட்ட சாலைகள் விவரம்