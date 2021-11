மாநில செய்திகள்

ஓட்டல் அதிபரை கொன்று இடது கையை வெட்டி, கல்லூரி வளாகத்தில் வீசி சென்ற கும்பல் + "||" + The mob that killed the hotel principal, cut off his left hand and threw it on the college campus

ஓட்டல் அதிபரை கொன்று இடது கையை வெட்டி, கல்லூரி வளாகத்தில் வீசி சென்ற கும்பல்