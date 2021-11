மாநில செய்திகள்

மழை பாதித்த இடங்களுக்கு செல்ல மீட்புக் குழு தயார் நிலையில் உள்ளது - அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் + "||" + Rescue team is ready to go to the rain affected areas Minister Ramachandran

