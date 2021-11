மாநில செய்திகள்

கனமழை எதிரொலி: எந்தெந்த மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை? + "||" + Echo of heavy rain: Which district school and college will be closed tomorrow?

கனமழை எதிரொலி: எந்தெந்த மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை?