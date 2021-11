மாநில செய்திகள்

கள்ளக்காதலியை உருட்டுக்கட்டையால் அடித்துக்கொன்ற தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை...! + "||" + Life sentence for worker who beat up his fake girlfriend - Villupuram Women's Court verdict

கள்ளக்காதலியை உருட்டுக்கட்டையால் அடித்துக்கொன்ற தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை...!