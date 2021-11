மாநில செய்திகள்

கொசஸ்தலை ஆற்றில் உள்ள கட்டுமான பொருட்களை விரைந்து அகற்ற வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders immediate removal of construction materials from Kosasthalai river

கொசஸ்தலை ஆற்றில் உள்ள கட்டுமான பொருட்களை விரைந்து அகற்ற வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு