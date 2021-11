மாநில செய்திகள்

மழைநீர் சூழ்ந்து இருக்கும் குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு சிறிய அளவிலான தானியங்கி படகுகளில் அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்க ஏற்பாடு + "||" + Arrange to deliver essential items in small automatic boats to residents who are surrounded by rainwater

