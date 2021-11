மாநில செய்திகள்

டெலிவிஷன் வெடித்து தீப்பிடித்தது; மூதாட்டி உடல் கருகி சாவு + "||" + The television exploded and caught fire; Grandmother's body charred to death

டெலிவிஷன் வெடித்து தீப்பிடித்தது; மூதாட்டி உடல் கருகி சாவு