மாநில செய்திகள்

தர்மபுரி அருகே அதிகாலையில் தண்டவாளத்தில் பாறைகள் சரிந்ததால் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தடம் புரண்டது + "||" + The express train derailed near Dharmapuri in the early hours of the morning due to rocks falling on the tracks

தர்மபுரி அருகே அதிகாலையில் தண்டவாளத்தில் பாறைகள் சரிந்ததால் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தடம் புரண்டது