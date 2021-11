மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. அரசு வெள்ள நீரை அகற்ற முடியாத நிலையில் எங்கள் மீது பழிபோட்டு தப்பிக்க பார்க்கிறார்கள் + "||" + DMK The government is blaming us for not being able to remove the flood water and trying to escape

தி.மு.க. அரசு வெள்ள நீரை அகற்ற முடியாத நிலையில் எங்கள் மீது பழிபோட்டு தப்பிக்க பார்க்கிறார்கள்