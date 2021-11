மாநில செய்திகள்

தஞ்சையில் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1036-வது சதய விழா கொண்டாட்டம் + "||" + Celebration of the 1036th Sathaya Festival of King Rajaraja Chola in Thanjavur

தஞ்சையில் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1036-வது சதய விழா கொண்டாட்டம்