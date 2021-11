மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் உத்தரவின்படி வைகை கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு + "||" + Opening of water from Vaigai canal as per the order of the CM

